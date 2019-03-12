İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Bıyık: “Talanı durduracağız”

Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'de esnaf ve ev ziyaretleri yaparak seçim çalışmalarına devam eden İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, “Yomra'daki, Kaşüstü'ndeki yağmayı, talanı durdurmazsak belki 10, belki 15 sene sonra buralarda da kentsel dönüşüm yapmak gerekecek. Bu ülkenin kaynaklarına yazık değil mi?” diye sordu.

Yomra'da akılcı, mantıklı, herkese eşit ve adaletli imar uygulamaları gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade eden Bıyık, “Maalesef ilçemizde plansız bir yapılaşma var. Trabzon, Yomra'mıza doğru büyüyor. Çukurçayır doldu, Söğütlü doldu, şimdi de adeta Yomra'mız yağmalanıyor. Koca koca binalar yapılıyor ama insanlarımıza nefes alabilecekleri yaşam alanları kurulmuyor. Koca koca binalarda yaşayan çocukların oynayabileceği bir tane park yok. Gençlerimize hizmet verecek spor tesisleri, sosyal mekanlar yok. Yomra'daki, Kaşüstü'ndeki yağmayı, talanı durdurmazsak belki 10 belki, 15 sene sonra buralarda da kentsel dönüşüm yapmak gerekecek. Bu devletin, milletin kaynaklarına yazık değil mi?. Benim bir hayalim var. Yomra modern bir şehir olsun istiyorum. Bunu yapmak zor değil. En başta akılcı bir planlama yapmak lazım. Yomralılar'la el ele verip başaracağız. Yomramızı modern bir şehir haline getireceğiz” şeklinde konuştu.