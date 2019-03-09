İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Bıyık: “Yomra doğalgazı en çok hak eden ilçe; Doğalgaz nerede?”

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık, Yomra'ya halen doğalgaz gelmemiş olmasının mevcut belediye yönetiminden kaynaklandığını söyledi. “Seçim sürecine girilene kadar bir kez bile doğalgaz çalışmalarını gündeme almadılar” diyen Bıyık, Yomra'nın doğalgazı en çok hak eden ilçe olduğunu söyledi.

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık seçim çalışmalarına Sancak Mahallesi ve sanayi esnaflarını ziyaret ederek devam etti. Hemşehrileri ile olan sohbetlerinde Yomra'nın hak ettiği yatırımları alamadığını belirten Bıyık, mevcut belediye yönetiminin Yomra ile ilgili çalışmaları takip etmediğini dile getirdi. Yomra'nın yanı başındaki Arsin'de doğalgazın kullanılmaya başlandığını belirten Bıyık, “Trabzon'un birçok ilçesinde doğalgaz kullanılıyor ama Yomra'ya ne zaman geleceği bile belli değil. Doğalgaz çalışmalarının en yavaş seyrettiği ilçe maalesef Yomra'mızdır. Bunun nedeni bellidir. Diğer ilçelerde belediye başkanları ilçelerine bir an evvel doğalgaz getirebilmek için mücadele ederken mevcut belediye yönetimi seçim sürecine girilene kadar bir kez bile doğalgaz çalışmalarını gündeme almamıştır. Trabzon merkeze en yakın ilçe Yomra'dır. İlçeler arasında doğalgazı en çok hak eden ilçe Yomra'dır. Trabzon merkezden sonra doğalgaz önce Yomra'ya gelmeliydi” ifadelerini kullandı.

Yomra'nın modern bir ilçe olması yolunda doğalgaz çalışmalarına özel önem vereceklerini belirten Bıyık, “Doğalgaz Yomra'nın olmazsa olmazlarından biridir. Doğalgaz diğer ısınma araçlarına oranla hem daha ekonomik, hem daha sağlıklı, hem de daha rahattır. Bu konforu Yomralılara sunmak için 5 yıl boyunca çaba göstermeyenlere Yomralılar sandıkta hesap soracaktır” diye konuştu.