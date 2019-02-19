İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık: "Golf sahasının Yomralılara ne faydası olacak? "

Yomra'nın Özdil Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık, hemşehrilerinin sorularını yanıtladı. Golf sahasının yapılması durumunda Yomralılara bir katkısı olmayacağını ifade eden Bıyık, “Şahsen denizin doldurulmasına karşıyım. Lakin Yomra'ya kazandırmamız gereken birçok proje var. Bu projelerin ilçemize kazandırılması için arazi sorunu yaşanırsa, bunu halkımıza sorarız, halkımızla birlikte durumu değerlendiririz. Yomralılar onay verirse, Sahil Yolu nedeniyle doldurulan alanda yeniden dolgu yapılarak Yomra'nın eksiklerinin bir kısmını bu alanda ilçemize kazandırabiliriz. Ancak dolgu yapıp, dolgu alanını golf sahası yapmak doğru olmaz. Golf zengin sporudur. Milyonerler gelip Yomra'nın denizinin üzerinde golf oynayacak da Yomralıların bundan ne karı olacak? Golf sahalarının etrafını bile çeviriyorlar. Yomra'da deniz doldurulup golf sahası yapılsa Yomra halkı dışarıdan bakıp içerisini bile göremez. Ben buna izin vermem. Yomra'nın denizi de, sahili de Yomralılara hizmet etmeli. Allah'ın izni ile halkımız görevi bize tevdi ettiğinde deniz dolgusu yapılıp golf sahası kurulmasına izin vermeyeceğim” diye konuştu.

"Yomra'da olta ile balık tutulacak"

Projelerini tek tek kamuoyuna açıklamakta olduğunu hatırlatan İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Bıyık, “Projelerimin hiçbiri yapılamayacak şeyler değildir. Hatta birçoğu şimdiye kadar yapılıp ilçemize kazandırılmış olması gereken işlerdir. Maalesef şimdiye kadar ilçemize parklar, yeşil alanlar, yürüyüş ve bisiklet yolları, otoparklar, meydanlar, yaşam alanları yapılmadı. Bunların hepsini tek tek ilçemize kazandıracağız. Dediğim gibi bunları yapmak için arazi sorunu yaşarsak ve halkımız onay verirse o zaman bir miktar dolgu yapılmasını düşünebiliriz. Aksi durumda sahil alanlarının tümüyle modernize edilerek halkın kullanımına sunulmasından yanayım. Her halükarda Yomra sahillerini olta ile balık tutulan alanlar haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.