İYİ Parti Yomra Belediye Başkan Adayı Mustafa Bıyık

Yomra'nın Sancak ve Kaşüstü mahallelerine şehir meydanı projesini kamuoyuna açıklayan Bıyık, her iki mahalleye ayrıca kapalı pazar yeri kazandıracaklarını söyledi. Bıyık, kapalı pazar yerlerinde Yomralı kadınların ürettikleri organik ürünleri satarak aile ekonomilerine katkı sağlayabilmeleri için köy pazarları da kuracaklarını da ifade etti.

Yomra'nın Sancak Mahallesi'nde cumartesi, Kaşüstü Mahallesi'nde ise pazartesi günleri halk pazarı kurulduğunu kaydeden Bıyık, “Özellikle cumartesi günleri kurulan halk pazarı, uzun yıllardır ilçemizin en önemli sosyal etkinliğini teşkil etmektedir. Ülkemizde çok sayıda il ve ilçede kapalı pazar yeri uygulamasına geçilmiştir. Sancak ve Kaşüstü mahallelerimize ‘kapalı pazar yeri' kazandıracağız. Böylece ‘halk pazarı' geleneğinin en güzel şekilde sürdürülmesini temin edeceğimiz gibi pazarların yol üstlerine kurulmasının, bu nedenle mahallelerimizde keşmekeşlik oluşmasının önüne geçeceğiz” dedi.

Kadınlar için köy pazarı

Sancak ve Kaşüstü mahallelerinde oluşturacakları kapalı pazar yerleri bünyesinde sadece Yomralı kadınların kendi ürettikleri ürünleri satabilecekleri köy pazarları kuracaklarını kaydeden Bıyık, “İlçemizde sebze, meyve, süt, yoğurt, tereyağı, peynir, turşu ve benzeri şekilde organik üretim yapan kadınlarımızın ürünleri rahatlıkla satıp aile ekonomilerine katkı sağlayabilmeleri için kapalı pazar yerleri bünyesinde sadece Yomralı kadınların satış yapabileceği köy pazarları oluşturacağız. Bu çalışma ile Yomralı kadınların gelir elde etmesini sağlayacağımız gibi ilçemizi Trabzon'un organik pazarı haline getirme gayretinde olacağız. Yomralı kadınların ürettikleri organik ürünlerin satışını kapalı pazar yerlerindeki köy pazarlarımızda yapabilmelerinin yanı sıra gerekirse bir adet organik satış yeri açarak sürekli satış yapabilmelerini tesis edeceğiz.”

Projenin sürprizi olmaz

Yomra için plan ve projelerini hazırlayarak yola çıktığını ifade eden Bıyık, “Benim projelerimin hiçbiri mega ya da sürpriz proje değildir. Projenin sürprizi olmaz. Benim projelerim Yomra'da olması gerekenler, Yomralıların taleplerinden ibarettir. Yomra'nın eksiklerini giderecek, insanlarımızın mutlu ve huzurlu olmasını sağlayacak, Yomra'yı modern bir şehir haline getirecek çalışmaları gerçekleştireceğim. Ülkemizin, şehrimizin ve ilçemizin şartlarını aşan, halkımızın ihtiyaç duymadığı, yapılması mümkün görülmeyen hiçbir projeyi vaat etmiyorum, etmeyeceğim” diye konuştu.