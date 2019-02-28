İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık: “Yomra'mızın sahil alanları perişan halde”

Yomra Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri ile bir araya gelen İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık, Yomra'nın kalkınması ve gelişmesi için balıkçılığın önem taşıdığını söyledi. Bıyık, “31 Mart'ta seçim biter, 5 yıllık hizmet dönemi başlar. O 5 yılda herkese eşit olacağım” dedi.

İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı Mustafa Bıyık, Yomra Merkez Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri ile bir araya geldi. Kooperatif Başkanı Göktuğ Yıldırım ve üyelerden sorunları ve taleplerini dinleyen Bıyık, sahil ilçelerinin kalkınması ve gelişmesinde balıkçılığın özel önem taşıdığını ifade ederek, bu alanda ilgili kamu kurumlarıyla birlikte ciddi çalışmalar yapacaklarını söyledi. Üretim yapan, ekonomiye katkı sağlayan meslek örgütlerinin toplumların refahı için büyük önem taşıdığını belirten Bıyık, “Bu tür özel sektör kuruluşlarımız desteklenmelidir. Allah'ın izniyle halkımız görevi bize tevdi ettiğinde Yomra'mızdaki balıkçılığın daha da geliştirilmesi için yapılması gerekenleri sırasıyla uygulayacağız. Yomra'da sahil alanlarının düzenlenmesine ve balıkçılığın sorunlarının çözülmesine özel önem vereceğiz. Yomra'mızın sahil alanları bugün perişan halde, bu alanları modernize edeceğiz. Bu çağda denize çöp dökülüyorsa, lağım suları sahile akıyorsa bir yerde sorun vardır. İşte biz bu sorunları çözmeye talibiz. Yomra'mız balıkçılıkla özdeşleşen bir ilçe olmalıdır. Trabzon'da köfte denildiğinde akla Akçaabat geliyorsa balık denildiğinde neden Yomra bir numara olmasın. Neden bizim sahil alanlarımız halkın yararlandığı, balıkçılığın en güzel şekilde yapıldığı sosyal alanlar olmasın. Birlik ve beraberlik içinde ilçemizi kalkındıracağız” diye konuştu.

Yomra Belediyesini 31 Mart'tan sonra halkın belediyesi haline getireceklerini dile getiren Bıyık, “Hiç kimse ‘şuna kırgınlığım var, şununla şu meselem var' diye belediyeye gemlemezlik etmeyecek. Benim belediyecilik anlayışımda siyaset yok. Siyaset yapmak için aday olmadım. Benim belediyecilik anlayışımda asla ayrımcılıkta yok. 31 Mart'ta seçim biter, 5 yıllık hizmet dönemi başlar. O 5 yılda herkese eşit olacağım” ifadelerini kullandı.