Jandarma hayvan hakları için bilgilendirdi

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik timi tarafından 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde yol kontrol ve bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Trabzon-Düzköy karayolu üzerinde yapılan yol kontrol faaliyetinde durdurulan sürücülere bilgilendirme yapılarak, 'Haydi, Doğayı ve Hayvanları Koruyacak Güç Senin Elinde' yazılı araç kokusu dağıtıldı.

Doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele etmek üzere oluşturulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince hayvanların korunması için farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikte sürücülere doğaya ve hayvanlara yönelik gerçekleşen suçların vatandaşlar tarafından ihbar yapılabilmeyi kolaylaştıran Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulaması hakkında da bilgiler verildi.