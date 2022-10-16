Jandarma kaçakçılara göz açtırmıyor

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kaçakçılık suçlarının önlenmesi, suça konu şahısların tespiti ve suça konu kaçak malzemelerin yakalanması maksadıyla yılın ilk 9 ayında 178 operasyon düzenledi. Operasyonların 89'u uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı, 43'ü yasadışı ekim, 4'ü silah ve mühimmat kaçakçılığı, 25'i diğer kaçakçılık olayları, 16'sı mali suçlar ile 1'i organize suç örgütlerine karşı gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 43 kilo esrar maddesi, 818 kök kenevir bitkisi, 267 gram metamfetamin maddesi, 154 litre sahte alkol, 252 bin adet makaron, 198 kilogram tütün, 19 adet tabanca, 176 adet fişek, 10 adet av tüfeği ve 15 adet cep telefonu ele geçirilirken, 245 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtildi.