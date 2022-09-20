Jandarma narkotik timleri ve JASAT dedektiflerinden ortak operasyon

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Jandarma narkotik timleri ve JASAT dedektifleri tarafından yapılan ortak operasyon sonucu bir evde 7 kg kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı narkotik timlerinin ve Ortahisar JASAT dedektiflerinin ortak çalışmaları sonucu Ortahisar ilçesi, Yalıncak Mahallesinde S. H. (32) isimli şahısın evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararı sonrası jandarma narkotik köpeği 'Yatkın' ın da katıldığı operasyonla evin çatı katına asılı bir şekilde 7 kg Kubar Esrar ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli S. H. Gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.