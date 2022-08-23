Jandarma tarihi eserleri satılmadan yakaladı

Alınan bilgiye göre, Jandarma İstihbarat ve Kaçakçılıkla Mücadele Timlerinin yaptığı saha araştırmaları sonucu Akçaabat ilçesinde O. K. (47) isimli şahsın çok sayıda tarihi eser kolye uçlarını ve sikkeleri piyasaya sürmeye çalıştığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararı sonrası Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ve Akçaabat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametinde yapılan aramada, 59 adet taşınır kültür varlığı/arkeolojik eser niteliği taşıdığı değerlendirilen metal para/sikke, 8 adet tarihi eser niteliği olan kolye ucu ile birlikte şüpheli O. K. yakalandı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.