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Jandarma uyuşturucu satıcılarına geçit vermiyor

Trabzon’da jandarma ekipleri uyuşturucu madde imal ederek ticaretini yaptığını belirlediği bir şahsı gözaltına aldı.

Trabzon'da jandarma ekipleri uyuşturucu madde imal ederek ticaretini yaptığını belirlediği bir şahsı gözaltına aldı.


Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortahisar ilçesi İncesu mahallesinde Okan D. (47) isimli şahsın "Uyuşturucu Madde Üreterek Ticareti" yaptığının tespit edilmesi üzerine şahsın söz konusu mahalledeki evinde arama yapıldı. Yapılan aramada şahsa ait bahçe içerisinde beton zemin üzerinde (1.050) gram kubar esrar maddesi, 38 adet bakımı yapılmış hâlde kenevir bitkisi, ev içerisinde yapılan aramada, yatak odasında kağıda sarılı halde 20 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Okan D. gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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