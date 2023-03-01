Jandarmadan kaçak sigara imalathanesine baskın

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda evinde ve işyerinde kaçak sigara imalatı yapan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Timlerinin yaptığı istihbari çalışmaları sonucu Ortahisar ilçesinde A.Y. (48) isimli şahsın ikametinde ve iş yerinde kaçak sigara imal ettiği ve sattığı tespit edildi. Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılıkla Mücadele Timleri ile Jandarma Çay ve Tütün Tespit Köpeği ‘Payda'nın da katıldığı aramada piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan 1 adet tam otomatik sigara sarma makinesi, 15 bin 400 adet boş makaron, 13 bin 200 adet dolu makaron, 82 kilogram tütün ve 30 kilogram bandrolsüz nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Y. isimli şahıs hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.