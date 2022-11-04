Jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Trabzon'un Of ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Timlerinin yapmış olduğu saha araştırmaları sonucu Trabzon'un Of İlçesi Yemişalan köyünde Ö.H. (37) isimli şahısın evinde uyuşturucu madde bulundurduğu tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararı gereğince Jandarma Narkotik Köpeği ‘Duman'ın da katıldığı operasyonda 400 gram kubar esrar, 4 gram kenevir tohumu, 3 adet Şarjör, 44 adet çeşitli çapta tabanca fişeği ele geçirildi. Ö.H. isimli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.