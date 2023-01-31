Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın

Trabzon'da jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alınırken, evin içerisinde uyuşturucu kullandığı belirlenen 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Narkotik timleri ve Ortahisar İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timlerinin yaptığı istihbari çalışmalar sonucu Ortahisar ilçesinde K.A. (5) isimli şahsın evinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Jandarma narkotik madde tespit köpeği Yatkın'ın da katılımıyla eve operasyon düzenleyen jandarma ekiplerince 3 paket halinde 30 gram bonzai, 6 paket halinde 10 gram eroin, 4 paket halinde 20 gram metamfetamin, 8 adet sentetik uyuşturucu hap, 4 gram esrar, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 50 adet kilit poşet ele geçirildi.

Şüpheli K.A.'nın da gözaltına alındığı operasyonda evde uyuşturucu kullandığı tespit edilen E.A. (27), Ü.A. (35), G.R. (29), S.Ş. (27) ve O.G. (31) isimli şahıslar hakkında işlem yapıldı.