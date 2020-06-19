İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Jose Sosa'ya doğum günü kutlaması

Yeni yaşını kutlayan Trabzonspor takım kaptanı Jose Sosa için bugünkü antrenman öncesinde doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.


Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyetin yanı sıra futbolcuların da yer aldığı doğum günü kutlamasında Kaptan Jose Sosa, “Öncelikle bu kutlama için herkese teşekkür ediyorum. Doğum günümde dileğim kendim için değil, hepimiz için olacak. Bir futbolcunun hayatında iki kupa birden kazanma şansı her zaman gelmez. Umarım bunu hep birlikte başarırız. Birimizin başarısı, hepimizin başarısı demektir. Umarım hep birlikte hedefimizi gerçekleştirerek mutlu sona ulaşırız” dedi.


Kutlamanın ardından teknik heyet ve futbolcular Jose Sosa'nın yeni yaşını tebrik ederek, iyi dileklerde bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.