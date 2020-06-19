Jose Sosa'ya doğum günü kutlaması

Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ve teknik heyetin yanı sıra futbolcuların da yer aldığı doğum günü kutlamasında Kaptan Jose Sosa, “Öncelikle bu kutlama için herkese teşekkür ediyorum. Doğum günümde dileğim kendim için değil, hepimiz için olacak. Bir futbolcunun hayatında iki kupa birden kazanma şansı her zaman gelmez. Umarım bunu hep birlikte başarırız. Birimizin başarısı, hepimizin başarısı demektir. Umarım hep birlikte hedefimizi gerçekleştirerek mutlu sona ulaşırız” dedi.

Kutlamanın ardından teknik heyet ve futbolcular Jose Sosa'nın yeni yaşını tebrik ederek, iyi dileklerde bulundu.