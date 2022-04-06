İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kaçak kazı yaparken üzerine kaya düşen kişi hayatını kaybetti

Trabzon’un Arsin ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine toprak ve kaya düşen kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Arsin ilçesinde kaçak kazı yaparken üzerine toprak ve kaya düşen kişi hayatını kaybetti.



Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Elmaalan Mahallesi'nde ilk belirlemelere göre kaçak kazı yapan Ömer Kalyoncu'nun (33) üzerine toprak ve kaya kütlesi düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD Trabzon ve jandarma ekiplerince Kalyoncu'yu kurtarmak için çalışma başlatıldı. Kısa sürede bulunduğu yerden cansız bedeni çıkartılan Ömer Kalyoncu, otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.