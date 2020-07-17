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Kaçkar Dağı'na tırmanırken düşmüştü

Artvin’in Yusufeli ilçesinde, Kaçkar Dağı’na tırmanırken düşme sonucu yaralanan dağcı, askeri helikopterle bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, Kaçkar Dağı'na tırmanırken düşme sonucu yaralanan dağcı, askeri helikopterle bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Artvin'in Yusufeli ilçesi Yaylalar köyü sınırında Kaçkar Dağı'na tırmanan 9 kişilik ekipte yer alan M. B. (58), Dilberdüzü mevkiinde düşerek yaralandı.


Yaralanma sonucu yürümekte zorluk çeken M. B. için AFAD ve jandarma ekiplerinden yardım talep edildi.


AFAD yetkilileriyle yapılan ilk değerlendirmede, ambulans helikopterin inişine müsait alan olmadığı anlaşılması üzerine Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan gönderilen Skorsky helikopter ile yaralı M.B olay yerinden alınarak Yusufeli İlçe Stadyumuna indirildi ardından da 112 ekipleri ile birlikte Yusufeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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