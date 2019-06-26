Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Yılmaz: “Tüp bebek tedavisinde PRP yöntemi başarıyı artırıyor”

Dr. Ufuk Yılmaz, “Tüp bebek tedavisinde uygulanan PRP yöntemi çocuk sahibi olmak isteyen çiftlere yeni umut oldu. Yapılan çalışmalarda tüp bebekte 'Ovarian PRP' uygulamasının yumurta kalitesini arttırabileceği kanıtlandı” dedi.

Tüp bebek tedavisinde yeni uygulanmaya başlanan 'Ovarian PRP' uygulaması hakkında bilgiler veren Op. Dr. Ufuk Yılmaz, “Yenileme ve gençleştirme özelliği taşıyan PRP uygulaması artık tüp bebek tedavisinde de kullanılmaya başlandı. Uygulama daha çok ileri yaşta olup yumurtalık rezervleri oldukça azalan ya da menopoza giren kadınlarda yumurtalık aktivitesini yeniden başlatmayı hedefliyor” diye konuştu.

"Yumurta gelişimini aktive ediyor"

Uygulama sayesinde yumurtalıklarda gelişimi durmuş yapıların tekrar aktif hale gelmeye başladığını ve yumurta yapılabildiğini kaydeden Yılmaz, “İşlemin ardından da yumurtaların tüp bebek teknikleriyle alınıp döllenmesiyle embriyo gelişmesi sağlanabiliyor, gebelikler oluşturularak canlı doğumlar elde edilebiliyor” ifadelerini kullandı.

Tedavi öncesi hastanın genel bir değerlendirmesinin önemli olduğuna değinen Yılmaz, “Gerekli testler istenmeli ve henüz başarısının net olarak ispatlanmış olmadığı hakkında hastalar detaylı bilgilendirilmeli” dedi.

"Tedavide başarıyı artırıyor"

Yöntemin uygulama biçimine de değinen Dr. Yılmaz, “Hastadan aldığımız kanı, özel bir ayrıştırma işleminden geçiriyoruz. Bu işlemde büyüme hormonları ve hücre aktive edicilerden zengin kısmı alıyoruz. Akabinde vajinal USG eşliğinde hastanın yumurtalıklarına enjekte ediyoruz. Yaklaşık 3-4 aylık süre zarfının sonunda yumurta kalitesinin arttığını ve rahim zarının kalınlaşabildiğini gözlemliyoruz. Böylece gebe kalma şansı düşük kadınların gebe kalma ihtimalini önemli ölçüde artırmış oluyoruz. Yöntemin başarı oranı henüz tam olarak belli değil. Bunun nedeni ise henüz yeterli uygulama yapılıp yeterli verinin elde edilememiş olmasıdır. Mevcut verilere bakarsak yöntem, yüzde 50-80 arasında başarılı olacak gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

PRP uygulanması için herhangi özel bir şartın bulunmadığına dikkat çeken Yılmaz, “Fakat tercihen yumurta rezervi çok azalmış olan hastalara veya daha önceki tüp bebek denemelerinde çok kötü yumurta kalitesi elde edilen hastalara uygulanması tercih edilmektedir” şeklinde konuştu.

Yılmaz, Türkiye'de PRP uygulamasını başlatan ikinci merkez olduklarına işaret ederek, uygulamanın hızla arttığını kaydetti.