Kadın muhtar adayı kazanırsa Sera Gölü'nü çöpten temizleyecek

Belde iken Trabzon'un büyükşehir olması ile mahalle statüsüne gerileyen Akçaabat ilçesine bağlı Derecik'in hak ettiği hizmetleri alması için doğma-büyüme Derecikli olan kadın aday Beyhan Aydin yola çıktı. Beyhan hanım muhtarlığı kazanması halinde mahallede bulunan turizm merkezi Sera Gölü ve Vadisi'ni çöpten kurtarma projesini hayata geçirecek.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Derecik mahallesinde 2019 Mart Yerel Seçimleri için kıyasıya yarış var. Yola çıkan isimler şimdiden ekiplerini oluşturup ayrı ayrı manifestolarını belirlerken, adaylar içinde dikkati en çok kadın muhtar adayı Beyhan Aydin çekiyor. 3 çocuk annesi, 2 torun sahibi 58 yaşındaki Beyhan hanım bir yandan ev ve bahçe işlerine koştururken diğer yandan da titiz bir şekilde seçim çalışmalarını yürütüyor. En büyük destekçisinin eşi Erol Aydin olduğunu dile getiren Aydin, “Çocuklarım da bu işe kalkışmamda çok etkili oldu. Hatta bu kararı vermemde beni teşvik ederken şu anda en az benim kadar bu işe inanıyorlar ve hem benim başarılı olmamı hem de Derecik mahallesinin yeniden hizmet alan bir merkez haline gelmesini istiyorlar. İnşallah Derecik'in yıldızını ulaşımda, altyapıda, turizmde ve ekonomide yeniden parlatacağız” dedi.

Sera Gölü'nün kirlilikten kurtulması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan destek isteyecek

Projelerini anlatan Aydin, “Durak sayımızı artırıp kaldırımları yaptıracağız. Yoldaki tehlikeleri ortadan kaldıracağız. Levha ve tabelaları artıracağız. Kadınlarımız için dikiş-nakış ve el sanatları kursları açacağız. Bizzat Cumhurbaşkanımıza çıkarak Sera Gölü'nün bölge için önemini anlatacak ve balçıkla dolmasının önüne geçilmesi için Akçaköy'den itibaren gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacağız. Kendisi muhtarları aracısız dinliyor. Göl girişinde çalışmak bu vadiyi kurtarmaya yetmez, bunu anlatacağız. Temizlik, kirletmemektir; en baştan başlayıp tüm köyleri işin içine katacağız. Sera bizim için sadece bir turizm merkezi değil aynı zamanda kimliğimiz. Burası bir çöp, atık ve kanalizasyon akarı olmayacak. Durdurulan kanalizasyon projesinin yaza kadar bitmesi için ilk işim Valimizden ve Cumhurbaşkanımızdan destek istemek olacak” şeklinde konuştu.