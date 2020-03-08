İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kadınlar halat çekme yarışmasında ter döktü

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Akçaabatlı kadınlar halat çekme yarışmasında ter döktü.


Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle belediye tarafından halat çekme yarışması düzenlendi. Akçaabat Çok Amaçlı Spor Salonu'nda düzenlenen etkinlikte 14 takım 5'erli gruplar halinde yarıştı. Büyük bir çekişmeye sahne olan yarışmada kadın dayanışması ön plana çıkarken, renkli görüntüler yaşandı. Yarışmada birinciliği Böcükler takımı elde ederken, ikinci Sultanlar takımı, üçüncü Bordo-Bereliler takımı oldu. Yarışmada birinciye bin TL, ikinciye 800 TL, üçüncüye 600 TL, dördüncü olan takıma ise 500 TL ödül verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.