Kadınlar Hali yıkılıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ‘Kadınlar Hâli'nin yıkım çalışmalarına başladı.

Pazarkapı Mahallesi'nde bulunan ve Trabzon için çok önemli bir değere sahip olan Kadınlar Hâli, yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak proje ile yine aynı bölgede faaliyetine devam edecek.

Trabzon ile özdeşleşen, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin de hafızasına kazınan Kadınlar Hâli, Tabakhane kentsel dönüşüm projesi kapsamında yapılacak çalışma sonrası yeni bir görünümle hizmet verecek. Yeni Kadınlar Hâli, 1 bodrum kat, zemin kat ve 2 normal kattan oluşacak ve mevcut binada bulunan ahşap makaslar sökülüp bakımı yapılarak yeni binada tekrar kullanılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Kadınlar Hâli'nin Trabzon'un merkezinde çok önemli bir yer olduğunu ifade ederek “Görevi devraldığımızda orada ciddi sorunlar vardı. O eksikleri giderdik ve yıkımlara başladık. Yıkım çalışmalarımızı çevre hassasiyetini ön planda tutarak sürdürüyoruz. Yıkımlar tamamlanınca orijinal halini koruyarak yeni bir Kadınlar Pazarı inşaatına başlayacağız. İnşallah bir, bir buçuk yıl içerisinde şehrimize daha modern Kadınlar Hâli kazandırmış olacağız” ifadelerini kullandı.