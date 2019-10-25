Kadınlar üretiyor, Trabzon kazanıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile ortaklaşa açtığı 2019-2020 eğitim öğretim yılı kursları devam ediyor.

Bu kapsamda Ayasofya El Sanatları Merkezi ile Esentepe Çocuk ve Gençlik Eğitim Merkezi'nde 350 kadın kursiyere mesleki eğitim ve sanat branşlarında eğitim veriliyor. Sepet örücülüğü, yöresel bez dokuma, ipek halı dokuma, makine nakışı, hazır giyim, tığ örücülüğü, resim, ahşap boyama, gümüş kazaziye, hasır örücülüğü, geleneksel el nakışları, hüsnü hat, filografi, elde Türk işlemeleri, ahşap boyama, tezhip, keşan dokuma gibi birçok branşta açılan kurslara, yeni el sanatları öğrenmek isteyen kadın kursiyerlerin ilgisi her geçen gün artıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu “Kursiyerlerimizin hem boş vakitlerini değerlendirmeleri, hem de ev ekonomilerine katkıda bulunabilmeleri için açtığımız el sanatları kurslarını çok önemsiyorum. Şehirlerin üreten kadınların sayıları arttıkça gelişeceğine ve kalkınacağına inanan biri olarak bu yöndeki çalışmalarımız artarak devam edecek” ifadelerini kullandı.