Kalandar Trabzon'da kutlandı

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin geleneklerinden biri olan Kalandar, Maçka ve Vakfıkebir ilçelerinde düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rumi takvime göre yeni yılın ilk günü kabul edilen 13 Ocak gecesi Kalandar için Trabzon'un Maçka ve Vakfıkebir ilçelerinde etkinlikler düzenlendi. Maçka ilçesinde 6. kez düzenlenen geleneksel Livera Kalandar Festivaline yaklaşık 600 kişi katıldı. Mahalle meydanında yanan ateş etrafından toplanan vatandaşlar horon oynadı. Ormancı, yaşlı dede, doktor, damat, koyun kılığına bürünen mahalle sakinleri tiyatro gösterisi yaparak torba atma geleceğini canlandırdı. Etkinliğe AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ve TÜRSAB Yöre Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı katılırken, etkinlikte yöresel yemeklerde ikram edildi.

Vakfıkebir'de "Kalandar gecesi" ateş etrafında horon oynanarak kutlandı

Vakfıkebir Kültür ve Yardımlaşma Derneği (VAKDER) tarafından Rumi yılbaşı "Kalandar Gecesi" için ateş yakıldı ve program düzenlendi. Gece nedeniyle davul, zurna eşliğinde horon ekibinin oluşturduğu korteje İlçe Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Balta, VAKDER Başkanı Zülküf Çavdar, ilçe halkından kalabalık bir grup katılarak Şadırvan önünden başlayan yürüyüş 14 Şubat Kurtuluş Caddesi ve Gülbahar Hatun Caddesi boyunca devam ederek festival alanında sona erdi. Kalandar gecesinde davul ve zurna eşliğinde horon oynandı büyük bir Kalandar ateşi yakıldı. Etkinliğe katılan vatandaşlar yaşanan gelenek gereği evlerin kapılarını tıklayıp, kapı açıldığında kim olduğunu belirtmeden evden içeri torba attı. Ev sahipleri bu torbalara meyveler koyup sahiplerine geri verdi.