Kampüste köy pazarı kuruldu

Trabzon'un Düzköy ilçesi Çayırbağ İlkokulu ve ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri tarafından okulun ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Kampüsü'nde köy pazarı kuruldu.

Etkinlik hakkında bilgi veren Çayırbağ İlk ve Ortaokul Müdürü Bülent Turali, “Çayırbağ İlkokulu ve ortaokulumuzun uzun zamandır eksik kalan bazı ihtiyaçlarını gidermek maksadıyla hem bir bütçe oluşturmak hem de sesimizi duyurmak amacıyla böyle bir köy pazarı planladık. Bu etkinlik veli ve okul işbirliği ile gerçekleştirildi. Çünkü getirdiğimiz köy pazarı ürünlerinin birçoğunu okul velilerimiz kendi evlerinden getirerek bir kısmını okula bağış yapıp hem okulu benimsemiş oldu hem de sıkıntımıza el atmış oldu” dedi.

Etkinliklerinin öğretim görevlileri ve öğrenciler tarafından da ilgiyle karşılandığını ifade eden Bülent Turali, “Bir ayağı velilerimiz bir ayağı öğretmenlerimiz bir ayağı da okul idaresi olarak diğer ayağını ise eğitim fakültesinin yöneticileri oluşturdu. Fiyatları piyasadan oldukça uygun şekilde belirlendi. Çünkü iki tarafı da öğrenci oluyor. Burası bir okul bizde bir okuluz. Öğrencilerin rahatlıkla alabilmesi için hem bize bir katkı hem de öğrencilerin ihtiyaçlarını bir nebze olsun gidermiş olduk. İlk defa üniversite kampüsünde bulunduklarını söyleyen Çayırbağ ilkokul ve ortaokulundan gelen öğrenciler hem üniversite öğrencileriyle eğlenceli zaman geçirdiler hem de stantlarında satış yaptılar" diye konuştu.