Kamu Başdenetçisi Makoç'un acı günü

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç dayısı Mehmet Malkoç'u son yolculuğuna uğurladı.

Öğretmen emeklisi olan ve 65 yaşında vefat eden Mehmet Malkoç için bugün Arsin ilçesi Ulu Camii'de öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Şeref Malkoç'un yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazının ardından Malkoç, Işıklı Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.