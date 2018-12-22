İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamu Başdenetçisi Makoç'un acı günü

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç dayısı Mehmet Malkoç’u son yolculuğuna uğurladı.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Başdenetçisi Şeref Malkoç dayısı Mehmet Malkoç'u son yolculuğuna uğurladı.


Öğretmen emeklisi olan ve 65 yaşında vefat eden Mehmet Malkoç için bugün Arsin ilçesi Ulu Camii'de öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Şeref Malkoç'un yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti İl Başkanı Haydar Revi ile çok sayıda seveni katıldı. Cenaze namazının ardından Malkoç, Işıklı Mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.