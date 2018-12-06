Kamu yatırımlarını yerinde inceledi

Vali Doruk beraberindeki İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı, İl Genel Meclisi, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt ile birlikte ilk olarak Hatila Milli Park yolunda sürdürülen silindirle sıkıştırılmış beton (SSB) teknolojisiyle beton yol yapım çalışmasını denetledi. Buradaki incelemesinin ardından geçtiğimiz aylarda hizmete alınan İl Özel İdare Müdürlüğü'ne ait kilitli parke taşı üretim tesisini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Orhan Yazıcı'dan detaylı bilgi aldı.

Yazıcı, Salkımlı köyü Deriner Barajı gövdesi mevkiinde kurulan ve günlük 500 metrekare kilitli parke taşı, yağmur oluğu ve bordur taşı üretecek tesisin yaklaşık 750 bin liraya mal olduğunu söyledi.

Kurumlarının vatandaş odaklı hizmet ürettiklerini belirten Yazıcı, kırsal kesimin altyapısını iyileştirmek ve daha modern bir hale getirmek amacıyla kilitli parke üretim tesisi kurduklarını ve böylece köy içi düzenlemelerin daha da modern hale getirileceği kaydetti.

Vali Doruk son olarak Artvin-Erzurum karayolunun 1. kilometresinde, merkeze bağlı Salkımlı Köyünde inşaatı tamamlanan 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Hizmet binasında bir süre incelemelerde bulundu. Doruk, İl Özel İdare Genel Sekreteri Orhan Yazıcı'nın da katıldığı incelemelerde, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Şenol Çiftçioğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çiftçioğlu, Artvin Valiliği bünyesinde 7 gün 24 saat esasına göre hizmet verecek 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasının tamamlandığını belirterek, bugün itibarıyla yüzde yüz fiziki gerçekleşme sağlanan hizmet binasının önümüzdeki günlerde hizmete alınacağını söyledi.