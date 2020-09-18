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Kamyon kasasında serinlediler

Trabzon’un Araklı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesinde yük taşımacılığı yaparak hayatını kazanan Ferhat Tandoğan oğlu ile birlikte kamyon kasasını suyla doldurarak serinlemek için havuza dönüştürdü.

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Çankaya Mahallesinde yük taşımacılığı yaparak hayatını kazanan Ferhat Tandoğan oğlu ile birlikte kamyon kasasını suyla doldurarak serinlemek için havuza dönüştürdü.


Kamyonunun kasasını inşaat işi ile uğraşan oğlu Rüstem Tandoğan ile birlikte brandayla su geçirmez hale getiren baba Tandoğan, içini de su ile doldurarak havuz haline getirdi. Suyunu da yayla yolunda dolduran Tandoğan oğlunun bu şekilde mutlu olduğunu belirterek "Kasanın çevresini branda ile çevirdim, içine de su doldurdum. En zor taraf su doldurmak. Sonunda kamyon kasası havuz oldu.Gençlerin farklı bir etkinlikle mutlu olmalarının tüm zahmete değdi" dedi.

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