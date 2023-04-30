İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kamyon uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Trabzon’un Araklı ilçesinde kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Trabzon'un Araklı ilçesinde kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesinin Çamlıca Mahallesi Kanlar mevkisinde Teyfik Ay (67) yönetimindeki kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede sürücü Tevfik Ay'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Ay'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.