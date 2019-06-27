İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kamyonda uyuşturucu değirmeni ele geçirildi

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube ekipleri, Ortahisar ilçesinde düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu ve uyuşturucu değirmeni ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri yapmış oldukları çalışmalar sırasında 34 plakalı kamyonun yük kısmında zulalanmış şekilde 50 adet fişek ve 250,21 gram skunk uyuşturucu madde ile 1 adet uyuşturucu değirmeni ele geçirdi. Araçtaki uyuşturucu maddenin sahibi olduğu iddia edilen B.G, S.G. ve B.K. isimli şahsılar gözaltına alınarak, Trabzon Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi. Olayla alakalı soruşturma sürdürülüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.