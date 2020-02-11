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Kamyonetin arkasına yaptığı kardan adamla şehir turu attı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde bir kişi kamyonetinin kasasına yaptığı kardan adamla şehir turu attı.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişi kamyonetinin kasasına yaptığı kardan adamla şehir turu attı.


Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir kişi pikap aracının bagajına yaklaşık 2 metre boyunda kardan adam yaptı. Yaptığı kardan adamla şehir turu atan vatandaş, görenlerin büyük ilgisini çekti. Bazı vatandaşlar o anları cep telefonu kameraları ile çekerek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

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