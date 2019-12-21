Kanalizasyonda bulduklar? alt?n? polise teslim ettiler

Trabzon B?y?k?ehir Belediyesi T?SK? Genel M?d?rl???'ne ba?l? kanalizasyon ekipleri, kanal ?al??mas? esnas?nda bulduklar? piyasa de?eri yakla??k 8 bin TL olan de?erli e?yay? emniyet birimine teslim etti.

ALO 185 T?SK? ?hbar Hatt?'na 16 Aral?k Pazartesi g?n? gelen ihbar do?rultusunda T?SK? 2. B?lge ?ube M?d?rl??? ?al??anlar?ndan Ercan Kuru?elik ve Ya?ar Parlayan, hizmet alan? i?erisindeki S???tl? Mahallesi'ndeki Galanima Sitesi'ne gitti. Site i?erisindeki kanalizasyon hatt?na m?dahale eden ekip, bu esnada kanal i?erisinde ziynet e?yas? buldu. Piyasa de?eri yakla??k 8 bin TL oldu?u ??renilen ziynet e?yas?n?n bulundu?una dair ilk etapta amirlerine bilgi veren i??iler, daha sonra site y?netimini durumdan haberdar etti. Site y?netimi taraf?ndan yap?lan duyuruya ra?men de?erli e?yan?n sahibinin ortaya ??kmamas? ?zerine, i??iler ziynet e?yas?n? d?zenledikleri tutanakla birlikte emniyet birimlerine teslim etti.

?nsani olarak ne yap?lmas? gerekirse onu yapt?klar?n? belirten T?SK? ?al??an? Ercan Kuru?elik, "?n?allah bu ziynet e?yas?n?n sahibi en k?sa s?rede bulunur" dedi. ???i Ya?ar Parlayan ise, "Halk?n hizmetinde gece g?nd?z demeden ko?arken buldu?umuz de?erli e?yay? bir an bile d???nmeden sahibine ula?t?rmak istedik. Sahibini bulamay?nca insanl?k nam?na gidip karakola teslim ettik" ifadelerini kulland?.

T?SK? g?revlilerini tebrik eden Trabzon B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Murat Zorluo?lu, "?nsani ve vicdani vazifelerini yerine getiren bu arkada?lar?m?z? cani y?rekten kutluyorum. Topluma ?rnek bu davran??lar?ndan ?t?r? kendileriyle gurur duydu?umu ifade etmek istiyorum" diye konu?tu.