Kantarcı: "Arap turizminde hedefimiz geçen seneki rakamların üzerine çıkmak"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulanan TURSAB Doğu Karadeniz Bölge Başkanı Hasan Volkan Kantarcı, geçtiğimiz yıl Trabzon'a 600 binin üzerinde, Doğu Karadeniz Bölgesi'ne ise 1 milyona yakın yabancı turist geldiğini hatırlattı. Hedeflerinin Arap turizminde bu sene geçen seneki rakamların üzerine çıkmak olduğunu ifade eden Kantarcı, “Beklentimiz geçen seneki rakamların üzerine çıkmak. Çünkü bu sene Bahreynliler daha fazla gelecek, Ummanlılarda bir hareketlilik var. İstanbul, Ankara üzerinden gelen Iraklılar'da bir artış var. Beklentimiz bu şekilde. Online rezervasyon sitelerine baktığımız zaman münferit rezervasyonlarda birazcık gerileme var gibi. Bu da daha çok gelenlerin grup halinde ya da seyahat acenteleri üzerinden gelmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bir olumsuzluk yok. Umarız artış beklentimizin üzerinde olur” diye konuştu.

Kantarcı, Sümela'nın 25 Mayıs'ta bir kısmının ziyarete açılacak olmasının turist sayısına olumlu katkı yapacağını kaydederek, “Sümela birazcık olumlu olarak etkileyecektir. 25 Mayıs itibariyle Sümela kapılarını açmış olacak olmasından dolayı bunun olumlu olarak etki edeceğini sayımızın artışına olumlu katkı yapacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) olağanüstü itiraz süreci neticesinde iptal ettiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanacak olmasının Doğu Karadeniz Bölgesi turizminde rezervasyon tarihlerinin değişmesine neden olduğunu kaydeden Kantarcı, “23 Haziran'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanacak. Geçen yıl yani 24 Haziran 2018'de de genel seçim vardı. Turizmciler olarak seçimlerin yaz aylarına gelmesi bizim arzu ettiğimiz bir durum değil. Önceden turlarını planlamış olan, bölgemize gelmeyi düşünen, Doğu Karadeniz turuna katılmayı planlayan özellikle İstanbul'dan gelen vatandaşlarımız rezervasyon tarihlerini değiştiriyor” dedi.