Kanuni Sultan Süleyman Han doğumunun 524. yılında Trabzon'da anıldı

yılında Trabzon'da anıldı.

Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı tarafından Ortahisar Mahallesi Kanuni Evi önünde düzenlenen programa Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, İl Müftüsü Osman Aydın, vakıf yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Trabzon Belediye Mehter takımı eşliğinde, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşma yapan Vali Ustaoğlu, "Bugün burada büyük padişah, cihan padişahı, devlet adamı ve bu topraklarda doğmuş, büyümüş Kanuni Sultan Süleyman'ın doğumunun 524. yıl dönümü hep birlikte yâd ediyoruz. İlim ve irfanı ilk bu topraklarda alan Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman sadece devlet adamlığıyla değil, kanun yapıcı, iyi bir şair, adaleti ve hukuk kurallarını en iyi şekilde uygulayan çok büyük bir devlet adamlığı özelliğiyle tanınmaktadır. Daha da önemlisi üç kıtaya hükmetmiş, padişah olduğunda Osmanlı topraklarını âdete üç katına çıkartmış büyük bir padişahtır” dedi.

Trabzon'un bir şehzadeler kenti olduğunu söyleyen Vali Ustaoğlu, “Ecdadın bir şehri şehzadeler kenti yaparken tesadüf yapmamıştır. O kentin stratejik konumu, imparatorluk açısından önemi, kültürü, birikimi, eğitimi, geçmişi ve altyapısı dikkate alınmıştır. Bundan dolayıdır ki şehzadelerin yetişmesinde bu şehirlerin önemli bir yeri olmuştur. Dünyanın her yerinde anılan cihan padişahını bizlerde daha iyi bir şekilde anma adına elimizden gelen gayret ve çabayı sonuna kadar göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Ustaoğlu, Trabzon Halk Eğitim Merkezi'nin hazırlamış olduğu sergiyi gezdi.