Kapanan köy okulu ‘Toprak Ana Köy Yaşam Merkezi'ne dönüştü

Trabzon'da 13 yıl önce kapatılan Çamlık İlkokulu, Toprak Ana Köy Yaşam Merkezi ismiyle yeniden hayat buldu. Uzun yıllar eğitim yuvası olarak hizmet verdikten sonra harabeye dönüşen ilkokul binası “Köy Yaşam Merkezi” projesi ile hem çocukları hem de ebeveynlerini aynı çatı altında birleştirecek.

Türkiye'de kapanan köy okullarının yeniden öğrenci ve halkın hizmetine sunulması için başlatılan “2000 Köy Yaşam Merkezi” projesi ile Trabzon'da kapanan 21 okul binası yeniden hayat buluyor. Köy ve mahallelerin kalbi olması için başlatılan proje kapsamında kentte ilk olarak Akçaabat ilçesine bağlı Mersin mahallesinde 2009 yılında kapatılan Çamlık İlkokulu'nun dönüşümü yapıldı. Tek katlı mimarisi olan 2 bin 12 m2 yüzölçümüne sahip atık durumdaki ilkokulu binası tadilat çalışması ile çocukların bilim, mühendislik, matematik, sıfır atık kütüphane, tasarım atölyesi, doğa oyunları, uygulama bahçeleri ve el becerilerini geliştirme amaçlı etkinlikler düzenlenebileceği hale getirildi.

Köy ve mahalle halkının ihtiyaçlarına yönelik halk eğitimi merkezleri destekli kurslarla hem çocukları hem de ebeveynlerini aynı çatı altında bir araya getirmesi hedeflenin merkezlerin hayat boyu eğitimin odağındaki mekanlar olması sağlanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından video konferans yolu ile açılan yaşam merkezine ‘Toprak ana köy yaşam merkezi' ismi verilirken, köy yaşam merkezinde tavuk, köpek, kaz, güvercin ve tavşan gibi hayvanlara da ahşap kulübeler yapıldı.

“Apartman dairesi içerisinde göremeyeceği şeyleri görecekler”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, çocuklar için yaşam alanı oluşturulduğunu belirterek, “Milli Eğitim Bakanlığımızla beraber hayata geçirmiş olduğumuz ‘Köy Yaşam Merkezi' projesi ile belli çağdaki öğrenciler buraya gelerek tam bir gününü geçirebileceği bir yaşam alanı. Köy okullarımızın bu şekilde dönüştürülmesi söz konusu burası da ilklerden bir tanesi. İnşallah Akçaabat'ımıza daha da fazla bu gibi dönüşen okulumuz olur ve hayata geçmiş olur. Özellikle eğitim hayatına yeni başlayan çocuklarımız için çok özel bir yer oldu. Çocuklar tavuğu, ördeği diğer hayvanları burada görebilecek dolayısıyla özel bir yaşam alanı oldu. Çocuk apartman dairesi içerisinde göremeyeceği şeyleri burada eğitim alanında bire bir görmüş olacak. Bizim belki küçüklüğümüzdeki o köy hayatındaki yaşamış olduğumuz günlük faaliyetlerimizi onlar burada etüt etmiş olacak” dedi.

“Eski geleneklerimiz yok oluyor”

Mersin mahallesi sakinlerinden Türkan Bilgin, “Proje sayesinde mahallemiz şenlenir diye düşünüyorum. Günümüzde çoğu inek, tavuk pek bakmıyor. Eskilerimiz 7-8 inek bakardı şimdi bir tane bakan yok herkes rahatlığa alıştı artık ihtiyacını çarşıdan görmeye başladı. Belki bu proje sayesinde mahalleniz şenlenir inşallah daha iyi olur” şeklinde konuştu.

Mahalle sakinlerinden Zeliha Saraç ise, “Okul ilk yapıldığı yıl 1970. 1973-1974'e kadar burada öğretmenlik yaptım sonra Trabzon merkeze gittim. Bizim eski geleneklerimiz yok oluyor gençlerimizin hepsi iş için şehirlere gidiyorlar. Dolayısıyla burada yaşlılar kalıyor onlar da inek, tavuk bakamaz bakanların sayısı da oldukça az. Proje sayesinde okulumuz daha da güzel oldu memnunuz inşallah daha da iyi olacak” ifadelerini kullandı.