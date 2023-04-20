Karadeniz Bölgesi'nin en uzun teleferik tesisi 3 yıl aradan sonra tekrar hizmete giriyor

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde 2018 yılında turizme kazandırılan ancak 3 yıldır hizmet vermeyen 3 bin 600 metre uzunluğu ile Karadeniz Bölgesi'nin en uzun mesafeli teleferik tesisi olan Trabzon'un Beşikdüzü ilçesindeki teleferik tesisi Ramazan Bayramı ile birlikte yarından itibaren yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Beşikdüzü ilçesinde dönemin AK Partili Belediye Başkanı Orhan Bıçakçıoğlu tarafından projelendirilen Karadeniz'in en uzun mesafeli teleferiği yaklaşık 5 yıl önce hizmete açılmıştı. 3 bin 600 metre uzunluğu ile bölgenin en uzun teleferiği olma özelliği taşıyan teleferik toplamda 100 milyon TL'ye mal oldu. 530 rakımlı Beşikdağı'na 10 dakikada ulaşılabilen iki kabinli teleferik, açıldığı ilk yılda 60 bin kişiyi taşıdı. Yaklaşık 5 yıldan beri ise çalışmayan teleferik, CHP'li Belediye ve yatırımcı arasındaki anlaşmazlık nedeniyle bir türlü faaliyete geçemezken, işletmesi yeniden ihale edilmesinin ardından 3 yıl aradan sonra yarın Ramazan Bayramı ile birlikte yeniden hizmete girecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, 28 Aralık 2022'de yaptıkları ihale ile tesisin 24 yıllığına yeni bir yüklenici firmaya kiralandığını ve bakımlarının yapılmasının ardından yarından itibaren tekrar hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Tesisin Beşikdüzü için çok önemli olduğunu ifade eden Uzun "Yaklaşık 2.5-3 senedir atıl kalan bu tesisin hizmete açılması, turizme kazandırılması için çok büyük gayretler verdik. Bu gayretlerin sonucunda da böyle güzel bir faaliyetin ortaya çıkması hepimiz için önemliydi. İnşallah 2023 yılı turizm sezonu Beşikdüzü için çok verimli olacaktır. Bu tesis Trabzon ve Bölge turizmine büyük bir canlılık kazandıracaktır. Ben yerli ve yabancı turistleri Beşikdüzü'ne bekliyorum" dedi.

Teleferik tesisini işletecek olan yüklenici firmanın sahibi Selçuk Esiner ise teleferik tesisinin teknik olarak işletmeye hazır halde olduğunu söyledi. Esiner "Tesisimiz 3 halatlı, 55 kişilik kabin sisteminden oluşmaktadır. Bunun benzeri Türkiye'de bir de Antalya'da bulunmaktadır. Rüzgara karşı çok dayanıklıdır. Kabinlerin içerisinde birer operatör bulunmaktadır ve operatör marifetiyle tesisler sürünmektedir. Tesisin mekanik testleri ve donanımıyla ilgili tüm bakımlardan sonra işletme yarından itibaren hizmet vermeye hazır hale geldi" diye konuştu.

Teleferik tesisinin yanı sıra Beşikdağı'ndaki tesiste yaşam alanlarının oluşturulduğunu ve bir otel inşaatının başlandığını ifade eden Esiner, "Restoran alanımız var ticari alan olarak, açık alanda oluşturduğumuz kiosklar var; bu kiosklarda kahve, yiyecek ve içecekler satılabilmektedir. Aynı zamanda özel odalardan oluşan bir katımız var. Ayrıca yaklaşık 10 dönümlük bir alanda peyzaj çalışması yapıyoruz. Bu peyzaj alanından da ziyaretçilerimiz faydalanabilecek. Bir de otel inşaatımız var, onunla ilgili de proje çalışmalarımıza başladık ancak hayata geçmesi yaklaşık 2 veya 3 yıl sonra olacaktır. Yani 3 yıl sonra burada bir teleferik tesisinin yanında günübirlik tesisler ve bir otel ile doğa sporları merkezi oluşturmuş olacağız. Umarım bu tesis öncelikle ülkemize sonra da Trabzon'a ve Beşikdüzü'ne hayırlı olacaktır" şeklinde konuştu.