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Karadenizli korona virüse türküyle seslendi: “Yedi bitirdi beni evde kadın dırdırı”

Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşayan Yasin Tekinbaş, Karadeniz şivesiyle seslendirdiği Korona virüs türküsü sosyal medyada ilgi gördü.

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan Yasin Tekinbaş, Karadeniz şivesiyle seslendirdiği Korona virüs türküsü sosyal medyada ilgi gördü.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) nedeniyle tedbirlere uyarak evlerde kalan vatandaşlar sosyal medyaya yöneldi. Mutfağa girerek yemek yapandan, korona virüs ile ilgili şarkı besteleyerek söyleyenlere kadar çok sayıda kişi sosyal medyada ilgi görmeye başladı.


Özellikle Karadeniz şivesiyle söyleyen türkülerin ilgi gördüğü sosyal medyada Korona virüs ile ilgili beste yapanlara bir yenisi Trabzon'un Araklı ilçesinden eklendi. Kayaiçi mahallesinde yaşayan Yasin Tekinbaş, kendi yazıp seslendirdiği türkü ile erkeklerden destek, kadınlardan ise tepki aldı. Karadenizli şivesiyle seslendirdiği türkü ile sosyal medyada kısa sürede ilgi gören Tekinbaş'ın en çok dikkat çeken bölümü ise, “Yedi bitirdi beni evde kadın dırdırı” oldu. Tekinbaş türküsünde, “Sabah akşama kadar çamaşır topluyorum, 2 dakika uyutmaz uşaklar zırzırı, Korona virüs değil evdeki öldürecek, bir ay daha sürerse kafayı yedik anca, 40 yıllık karı-koca evliler boşanacak” ifadeleri ile izleyenleri güldürdü.

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