Karlı yolda kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bugün karlı yolda kontrolden çıkan aracın dereye uçması sonucu araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Çaykara-Uzungöl karayolu sanayi sitesi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Çaykara'dan Uzungöl istikametine gitmekte olan Mustafa Zeren (51) yönetimindeki 61 FJ 377 plakalı SUV model araç, karlı yolda kontrolden çıkarak dereye uçtu. Yoldan geçen diğer araçların kaza yapan aracı görmesi ile olay yerine ambulans, jandarma ve İtfaiye ekipleri çağrıldı. Kazada sürücü Mustafa Zeren olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan ve Zeren'in oğlu olduğu öğrenilen bir çocuk ise ağır şekilde yaralandı.

Yaralı çocuk ekipler tarafından araçtan çıkartılarak ambulansla önce Of Devlet Hastanesi'ne buradan da Trabzon'daki KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.