Karşı şeride geçti, başka araca çarparak ters döndü: 2 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçerek seyir halindeki bir araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil ters dönerken kazada iki otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ortahisar ilçesinin Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gümüşhane-Trabzon istikametinde gitmekte olan M.T. yönetimindeki 61 ADV 216 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil, seyir halinde bulunan U.K.B. yönetimindeki 06 ACF 459 plakalı otomobile çarparak ters döndü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, ters dönen otomobilin sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan iki sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası polis ekiplerince ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, ters dönen otomobilden savrulan odun parçaları vatandaşların yardımıyla toplandı. Kazaya karışan araçlar çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra yol tekrar çift şeritten trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.