Kas hastası minik Miraç'a polis amcalarından ziyaret

Geçirdiği Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığı yüzünden tekerlekli sandalyeye mahkûm olan 9 yaşındaki Miraç Aydın'a Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik bir ziyarette bulunarak polis üniforması hediye etti.

Tekrar yürümesi için Hindistan'da yapılacak kök hücre tedavisine ihtiyaç duyulan, daha önce yürüyerek gelip gittiği Hasan Ali Yücel İlkokulu'na, ilerleyen hastalığı yüzünden bu yılki eğitim öğretim yılına tekerlekli sandalye ile gidip gelmek zorunda kalan Miraç Aydın için Trabzon Valiliği onayı ile yardım kampanyası başlatılmıştı.

Derslerinin çok iyi olduğunu ve en büyük hayalinin ise polis olmak olduğunu belirten Miraç Aydın'ın bu hayaline kayıtsız kalmayan Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik beraberindeki İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik, Özel Harekat, Yunus ve Şahin birimlerinde görevli Polis Memurları ile birlikte Miraç Aydın'ı evinde ziyaret etti. Çevik, Aydın için hazırlanan polis üniformasını kendisine hediye ederken, Miraç'ın sağlık durumu ile ilgili ailesinden bilgi aldı ve sohbet etti. Çevik, Miraç'ın polislik mesleğini seçmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.