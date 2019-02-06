Katıldığı ilk ulusal yarışta Türkiye 3.'sü olan Metehan'ın yeni hedefi Tokyo

Haftanın 6 günü 4 saat antrenman yapan Metehan, yeni hedefini önce Türkiye şampiyonluğu, ardından Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarında zirveye çıkmak olarak belirledi.

Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası ve Milli Takımlar Seçme Müsabakalarında 400 metre serbest S9 kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan 15 yaşındaki Metehan Ender Ulaş, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret etti. Öztürk, “3 yıl önce yüzmeye başlayıp ilk yarışta önemli derece yapan Metehan herkese örnek olmuştur. Kaderine razı olup, küserek evde oturmaktansa kendisine aydınlık ve başarı dolu bir yol çizdi” dedi.

Trabzon Olimpiyat Spor Kulübü Antrenörü Ozan Sağlam ve branş sorumlusu Yılmaz Yılmaz ise “Metehan çok çalışkan ve yetenekli bir sporcu. Aynı yarışmada 50 ve 100 serbestte de küçük farkla madalyayı kaçırarak dördüncülüğü elde etti. Bu daha ilk şampiyonaydı ve tecrübe kazandıkça büyük başarılar elde edecek potansiyeli var. Onun durumunda olan herkes spor veya sanatla hayata tutunabilirler. Metehan bu açıdan da örnek bir isim” diye konuştular.

4 yaşında geçirdiği kazanın ardından kas zedelenmesi nedeniyle sağ ayağını kullanamayan Metehan Ender Ulaş, “Küçükken çok üzülürdüm ama yaşım ilerledikçe hırslandım, mücadeleye başladım. Spor en iyi ilacımdı. İlk ulusal yarışmada bronz madalya kazandım, şimdi sırasıyla milli takım, Türkiye şampiyonluğu ve 2020'de Tokyo'da yapılacak olan Paralimpik oyunlarda ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmeyi hedefliyorum. Bunları başaracağım” ifadelerini kullandı.