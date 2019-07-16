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Kayalıklara sıkışan köpeği sahilden geçen bir genç kurtardı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde ayağı kayalığa sıkışan köpek sahilde yürüyen bir genç tarafından kurtarıldı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ayağı kayalığa sıkışan köpek sahilde yürüyen bir genç tarafından kurtarıldı.


Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki sahil kısmında ailesi ile birlikte yürüyüş yapan Muhammed Can, kayalıklarda bir köpeğin hareket edemediği fark etti. Kayalıklara inerek köpeğin yanına giden Can, köpeğin ayağının kayalıklara sıkıştığını gördü. Köpeği kendine doğru çekerek ayağını sıkıştığı yerden kurtarmayı başaran Can, köpeği kurtardığı için mutlu olduğunu söyledi.


Köpeğin kayalıklardan çıkamadığı için ağlar gibi ses çıkardığını fark ettiğini dile getiren Can, “Sahilde geziyorduk. Denize doğru bakarken köpeğin kayalıklardan çıkamadığı için ağlar gibi sesler çıkardığını fark ettim. Kayalıklara inerek ayaklarından tutup kendime doğru çekerek köpeği oradan kurtardım” ifadelerini kullandı.

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