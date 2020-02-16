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Kayalıklara sıkışan köpek kurtarıldı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde kayalıkların arasına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kayalıkların arasına düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.


Akçaabat ilçesine bağlı Kavaklı mahallesinde deniz kenarında oynayan iki köpekten biri kayalıkların arasına düşerek mahsur kaldı. Köpeği bulunduğu yerden çıkarmak isteyen vatandaşlar başarılı olamayınca, durumu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine hızlı şekilde olay yerine giden Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Akçaabat itfaiye grup amirliği çalışanları köpeği bulunduğu yerden çıkarmak için titiz bir çalışma sergiledi. İtfaiye ekipleri köpeğe bir zarar gelmemesi için dikkatli hareket ederken, diğer köpek ise arkadaşının kurtarılma çalışmalarını adeta hissederek meraklı gözlerle izledi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın sonunda sıkıştığı yerden kurtarılan köpek, gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından uzaklaştı.

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