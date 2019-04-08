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Kaybolan yaşlı kadın bulundu

Trabzon’un Maçka ilçesinde dün kaybolan yaşlı kadın bu sabah saatlerinde bulundu.

Trabzon'un Maçka ilçesinde dün kaybolan yaşlı kadın bu sabah saatlerinde bulundu.


Trabzon'un Maçka ilçesinde Oğulağaç mahallesinde yaşayan zihinsel engelli E.V. (76) dün dolaşmak için evden ayrıldı. Yaşlı kadının eve dönmemesi üzerine ailesi durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri yaşlı kadının bulunması için bölgede çalışma başlattı. Aramalar sonucu yaşlı kadın bu sabah saatlerinde bulundu. Durumunun iyi olduğu öğrenilen yaşlı kadın tedbir amaçlı hastaneye getirildi.

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