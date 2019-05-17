Kayıp gazeteciyi bulmak için her fikir tartışılıyor

Bayburt-Trabzon il sınırında yürütülen yol açma çalışmalarını takip ederken 8 gün önce üzerine çıktığı kar kütlesi ile birlikte uçurumdan düşen Anadolu Ajansı Muhabiri Abdülkadir Nişancı'yı arama çalışmaları Derebaşı Deresi'nde sürüyor. Ekipler çalışmalar kapsamında her fikri tartışırken, son olarak kayıp gazetecinin düştüğü yerden aynı ağırlıkta bir insan maketinin uçuruma atılması halinde şelale ile birlikte nereye kadar gideceği araştırılacak.

Trabzon-Bayburt sınırındaki dünyanın en tehlikeli virajları arasında gösterilen 3 bin 500 rakımlı Soğanlı Dağı'nda kar nedeniyle kapalı Derebaşı virajlarındaki yol açma çalışmasını 10 Mayıs günü haber yapmak için giden Abdülkadir Nişancı, üzerine çıktığı kar kütlesinin yamaçtan aşağıya kayması ile birlikte uçuruma düştü. Uçuruma düşen Nişancı'yı bulmak için 8 gündür sürdürülen çalışmalarda şuana kadar kamerası, fotoğraf makinesi ve dere kenarında ayakkabısına ulaşıldı. Abdülkadir Nişancı'yı bulmak için Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Trabzon AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), UMKE ve AKUT ekipleri ile Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı su altı arama kurtarma timleri 8 gündür derelerde, derin vadilerde, şelalelerde, göletlerde arama çalışması yürütüyor.

Bu çalışmaların yanı sıra İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Devlet Su İşleri (DSİ), Bayburt İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri de Derebaşı Deresi'ne su taşıyan iki derenin önüne bent çekerek suyu başka bir dere yatağına borular içerisinde motorlarla pompalayıp Derebaşı Deresi'nin ve düştüğü yerdeki şelalenin debisini düşürmeye çalışıyor. Ekipler, tüm olumsuzluklara, doğa şartlarına, eriyen kar suları ile birlikte artan derenin debisine rağmen arama tarama çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan ekipler, arama çalışmaları kapsamında kayıp gazetecinin düşmesini aynı ağırlıktaki bir insan maketi ile canlandırmayı planlıyor. Bu çalışma ile ekipler, aynı yerden aynı ağırlıkta bir insan maketini uçuruma atarak şelale ve suyla ile birlikte nereye kadar gideceğini görmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda yeni bir çalışma yapılması tartışılıyor.