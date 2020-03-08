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Kayıp lise öğrencisi bulundu

Trabzon’un Yomra ilçesinde 2 gündür kayıp olan lise öğrencisi bulundu.

Trabzon'un Yomra ilçesinde 2 gündür kayıp olan lise öğrencisi bulundu.


Yomra ilçesi Kaşüstü Mahallesi'nde önceki gün evden çıkan lise öğrencisi Yasin Albayrak'tan (15) ailesi bir daha kendisinden haber alamadı. Ailenin ihbarı üzerine AFAD ekipleri tarafından arama çalışma başlatıldı. Arama kurtarma köpekleri ile bölgede başlatılan çalışmada çevredeki gölette yoğunlaşıldı. Belediyeye ait iş makineleri ile göleti boşaltan ekipler, yaptıkları incelemede lise öğrencisini bulamadı. Ailesi ve yakınlarının acılı bekleyişi sürürken, genç gece saatlerinde evinin yakınlarında polis ekipleri tarafından bulundu. Durumunun iyi olduğu öğrenilen lise öğrenci ailesine teslim edildi.

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