Kayıp muhabiri arama çalışmalarında suya kapılarak şehit olan askerler dereden çıkartıldı

Trabzon'un Çaykara ilçesi Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında akıntıya kapılarak şehit olan 2 askerin cenazeleri uzun uğraşlar sonucunda dereden çıkartıldı.

Çaykara ilçesi Derebaşı deresinde kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında Astsubay Mustafa Gidergelmez ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya, Çamlıkaya HES bölgesinde HES'in kapaklarını açmaya çalışırken bir anda akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Kaybolan iki asker HES'ten yaklaşık 600-700 metre ileride 100'er metre arayla dereden çıkartıldı. Yapılan tüm kalp masajı ve çabalara rağmen askerlerin şehit olduğu açıklandı.

Son bir umutla müdahale edildi

Şehit olan JAK personeli iki asker, uzun uğraşlar ve halatlar yardımı ile dere içerisinden yola çıkartıldı. Ambulansla Çaykara Devlet Hastanesi'ne gönderilen şehitlerden Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'ya ilk yardım ekiplerinin ambulansta yaptığı müdahalenin ardından nabız alınması üzerine Of Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Şehit asker burada yaklaşık 1,5 saat süren tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Vali ve Belediye başkanı açıklama yaptı

Kayıp JAK Timleri'ni arama çalışmalarını takip eden Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 8 gündür AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü hatırlatarak “Arama çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı'nın Arama Kurtarma ekipleri olan JAK Timleri de katılıyordu. Çalışma sırasında 2 personel Çaykara ilçesi Çamlıkaya HES bölgesinde akıntıya kapılarak suda kayboluyorlar. Suya kapıldıkları yerden 600-700 metre mesafede kendilerine ulaşıldı. Tüm müdahalelere rağmen maalesef jandarma personelimizi JAK Timi'ndeki arkadaşlarımızı kurtaramadık. Başka aileleri olmak üzere hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Çalışmaları izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ise yaptığı açıklamada “Arkadaşlarımızın, şehitlerimizin kurtarılması için burada çok büyük bir mücadele sergilendi. Biz de şahit olduk ama maalesef naaşlarına ancak ulaşılabildi. Aileleri başta olmak üzere tüm jandarma personelimize ve milletimize baş sağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin” diye konuştu.