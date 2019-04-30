Kaymakam ip salladı, öğrenciler atladı

Trabzon'un Çaykara İlçe Kaymakamı Salih Çiğdem ziyaret için gittiği Uzungöl İlkokulu'nda teneffüste ip atlayan öğrencilere eşlik etmesi öğrencileri mutlu etti.

Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali ile birlikte Uzungöl İlkokulu'nu ziyaret etti. Sınıfları dolaşarak öğrencilerle bir süre sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Kaymakam Çiğdem, okul ve öğrencilerin durumları ile ilgili öğretmenlerden bilgi aldı.

Teneffüste okul bahçesinde ip atlayan öğrencileri gören Kaymakam Çiğdem, oyuna eşlik ederek ipin bir ucunda kendisi, diğer ucunda ise İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali'nin salladığı ipten sıraya giren öğrenciler uzun süre ip atladı. Bu durum veliler tarafından takdirle karşılanırken, öğrencilerin mutlulukları ve sevgisi yüzlerinde okundu.

Kaymakam Çiğdem, Çaykara'daki eğitimdeki başarının tesadüfü olmadığını belirterek, ”Eğitimin yanında öğrencilerle sosyal ve kültürel anlamda ilgilenmek, derslerin dışında onları motive etmek için ilçede bulunan tüm okulları ziyaret ediyoruz. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle ilçenin eğitim seviyesini yükseltmek ve mevcut durumdan daha ileriye taşımak için daha fazla emek ve çaba sarf ediyoruz” dedi.