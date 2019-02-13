Kaymakam olarak gittiği Hayrat'a 23 yıl sonra bu kez büyükşehir belediye başkan adayı olarak gitti

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun da Hayrat programında yalnız bırakmadığı Zorluoğlu, ilçedeki temaslarına AK Parti Hayrat İlçe Başkanlığı ile başladı. Burada ilçe başkanı Serkan Karaahmetoğlu ve teşkilat mensuplarıyla yaptığı toplantıda, Hayrat'ın kendisi için farklı bir öneme sahip olduğunu dile getiren Zorluoğlu, kaymakamlık görevine, Hayrat Kaymakam Vekili olarak başladığını ve Hayrat'a tekrar gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Büyükşehir belediye başkanlığı görevine gelmeleri halinde, büyükşehir belediyesinin sadece şehir merkezine değil, 18 ilçeye hizmet götüreceğini vurgulayan Zorluoğlu, “Belediyemiz kaynaklarını her yere ulaştıracak. İnşallah bizim dönemimizde eksikleriniz tamamlanacak. Hayrat'ta yeni bir belediye başkan adayıyla yolumuza devam ediyoruz. Bir karar alındıktan sonra o kararın gereği yapılır. Herkesin de bu karara saygı göstermesi gerekir. Partimiz çok tecrübeli bir partidir ve değişimi öngörmüştür. Bize düşen bu kararın gereğini yerine getirmek ve başkan adayımızı 1 Nisan'da o koltuğa oturtmaktır” diye konuştu.

Hedeflerini; Cumhur İttifakı olarak 18 ilçeyi ve büyükşehiri kazanmak olarak açıklayan Zorluoğlu “Bütün insanlarımıza kendimizi anlatarak, gönüllere dokunarak inşallah 31 Mart'ta seçimlerden galip çıkacağız. Ondan sonra da sıra hizmete gelecek. 25 yıllık bir kamu hizmeti tecrübem var. Bu görev süremin çoğu belediyecilikle geçti. Belediyecilik işini iyi bildiğimize inanıyoruz. Kuracağımız iyi bir ekiple bütün ilçelerimizde eksik kalan hizmetlere süratle el atacağız” şeklinde konuştu.

Hayrat'ın kendileri için önemli olduğunu anlatan Zorluoğlu, “Adayımızı başkanlık koltuğuna getirmeleri konusunda gereğini yapmalarını Hayratlılardan bekliyoruz. Burası benim özel önem verdiğim yerlerden biridir. Sonuna kadar başkan adayımızın arkasındayız. Hayrat, geçmişte olduğu gibi Allah'ın izniyle 31 Mart'ta da verdiği desteği artıracak ve açık ara oyla seçimi kazanacaktır” ifadelerini kullandı.

Partililerle buluşmasının ardından beraberindekilerle Hayrat Kaymakamlığına geçen Zorluoğlu, Kaymakam İbrahim Şenkon'dan ilçedeki yatırımlar ve genel durum hakkında bilgiler aldı. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hayrat İlçe Başkanlığını ziyaret eden Zorluoğlu, burada da ilçe başkanı Hikmet Adamer ve partililerle bir araya geldi. MHP'nin kuruluşunun 50. yılını tebrik eden Zorluoğlu, MHP'nin ülkemize çok önemli hizmetleri bulunduğunu ifade ederek, “MHP ile AK Parti arasında kurulan ittifak, sadece tavanda değil tabanda da kurulmuş bir ittifaktır. Bu ruhu Hayrat'ta ve Trabzon'da da sonuna kadar yaşatmalıyız. Burada bir kader birliği vardır. MHP ve AK parti teşkilatları bu birlikteliğe sahip çıkmalıdır. Bu bir idealdir, ülküdür. MHP'li kardeşlerim ülkü konusunu çok iyi bilir. Bunun arkasında 15 Temmuz ruhu vardır” şeklinde konuştu.

İlçe Başkanı Adamer de Cumhur İttifakı'na sahip çıkacaklarını belirterek, “Siz bizi temsil eden adayımızsınız. Yukarıdan alınan karar neyse bizim için geçerlidir” değerlendirmesinde bulundu.