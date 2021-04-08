Kayra şehit babasını asker selamı ile uğurladı

Konya'da dün Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep'in naaşı memleketi Trabzon'a getirildi. Şehidin naaşı tören alanından geçerken büyük oğlu Kayra'nın babasını asker selamı ile uğurlaması törene katılanları duygulandırdı.

Dün meydana gelen kazada Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığından rutin eğitim uçuşu için havalanan Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nde yer alan NF-5 tipi uçak, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde boş araziye düşmüştü. Uçak kazasında Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit olmuştu. Şehidin naaşı memleketi Trabzon'a getirildi. Cenaze ile birlikte aynı uçakta şehit pilotun eşi Nurcan ile çocukları Kayra ve Kaan da geldi. Trabzon Havalimanı'ndaki karşılama törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, şehit pilotun ailesi, askeri ve mülki erkan katıldı. Şehit pilot Gençecelep'in naaşı tören alanından geçerken büyük oğlu Kayra'nın babasını asker selamı ile uğurlaması törene katılanları duygulandırdı.

Şehidin cenazesi, Ortahisar ilçesi Bulak Mahallesi'nde bulunan camide öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası aynı yerde bulunan aile kabristanlığına defnedilecek.