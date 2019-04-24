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Kaza ucuz atlatıldı

Trabzon’un Sürmene ilçesinde bu sabah kontrolden çıkarak karşı şeriden geçen tır çay bahçesine girdi.

Trabzon'un Sürmene ilçesinde bu sabah kontrolden çıkarak karşı şeriden geçen tır çay bahçesine girdi.


Alınan bilgiyi göre, Rize'de yükünü boşaltan 53 DS 884 plakalı sürücüsü henüz belirlenemeyen tır, Samsuna dönerken Trabzon'un Sürmene ilçesi Balıklı mahallesinde bilinmeyen bir sebeble kontrolden çıkarak önce karşı şeride geçti ardından da çay bahçesine girdi. Kaza sırasında karşı şeritten herhangi bir aracın gelmemesi büyük bir faciayı önlerken, tır uzun uğraşlar sonucunda çekici yardımı ile girdiği çay bahçesinden çıkartıldı. Çalışmalar sırasında yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

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