Kebir Süt iftarda buluşturdu

Türkiye ve Trabzon'un önemli gıda firmalarından Kebir Süt firması bir iftar programı düzenledi.

Bir otelde gerçekleşen iftar programına Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Karaoğlu, TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, TTB Başkanı Eyüp Ergan, TGC Başkanı Ersen Küçük, Karadeniz Kardeşler Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Karadeniz, Kebir Süt Genel Müdürü Yılmaz Karadeniz'in yanı sıra ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, STK Başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

İftar programında davetlilere seslenen Kebir Süt Genel Müdürü Yılmaz Karadeniz, “Ülkemiz ekonomik olarak sıkıntılı günlerden geçmektedir. Bu süreçte sanayiciler, üreticiler yerli ve milli ürünlerimizi üretmeye devam edip milletimizin yanında olmalıdır. Ehlileşmeye odaklı bir nesil yetiştirmek için çaba harcamalıyız. Ülke olarak birbirimize kenetlenip ihtaracat oranımız yükseltmenin yollarını aramalıyız. Kendi sanayicimiz tarafından üretilen ürünlere yönelmeliyiz. Üretime ve üreticiye gereken değeri vermeli ve bu sürecin üstesinden gelmeliyiz" dedi.

İftar programında açıklamalarda bulunan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu “Kebir ailesinin ev sahipliğinde iftar sofrasında beraber olduk. Ülkemizin geçirdiği kritik süreçte dayanışmamıza katkı sağlayacağını umuyorum. İftar soframızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kebir ülkemizin marka değeri en yüksek olan firmalarından bir tanesi. Üretimi ile istihdamı ile bölgemiz ekonomisine çok ciddi katısı olan ve her ankette yerini alan marka değerimizdir. Böylesine büyük bir firmanın ülkemizde hayat bulmasını ve şehrimizde olmasını çok anlamlı buluyorum. Bölgemizin istihdamına katkıda bulunan Kebir firmamızın tüm çalışanlarına sağlıklı ömürler diliyorum“ diye konuştu.